Tentano si entrare in casa di una pensionata, ladri in fuga

Martedì scorso hanno tentato di entrare all'interno dell'abitazione di un'anziana pensionata ma sono stati disturbati e quindi costretti alla fuga. L'episodio è avvenuto in via Salvo D'Acquisto a Carbonera e ha portato i carabinieri a denunciare un 64enne e un 57enne, entrambi della zona e con precedenti penali alle spalle. I due devono rispondere del reato di tentato furto in concorso. I militari sono riusciti ad identificarli visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.