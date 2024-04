Per l'addio al piccolo Matteo la coop "Alternativa" si ferma: «Vicini alla famiglia»

«Venerdì 27 aprile alle 15 sospenderemo per un’ora tutte le attività, in segno di vicinanza alla famiglia Vidali e per dare la possibilità a tutti i soci di salutare Matteo nella chiesa di Dosson». Lo annuncia Marco Toffoli, presidente di Alternativa Ambiente cooperativa sociale di cui è socio lavoratore Olaf Vidali, il padre di Matteo. Che aggiunge: «Anche se forniamo servizi di primaria importanza per tante comunità, stiamo organizzando da giorni questo momento per non danneggiare il pubblico e per permettere a tutti i soci che lo vorranno di partecipare al funerale di Matteo e di essere concretamente vicini alla famiglia Vidali in questo terribile momento. Chiuderemo per un’ora anche la Bottega-Giardino di Colonia Agricola e il laboratorio di pasticceria, certi nella comprensione del pubblico. Questa è una tragedia che ha travolto tutti noi».

Toffoli aggiunge anche: «In questi giorni ho personalmente incontrato Olaf, sua moglie Laura e anche suo padre Gabriele, socio fondatore nonché primo presidente della nostra cooperativa, così come hanno fatto numerosi altri soci. E tutti siamo ammirati dalla compostezza di questa famiglia, vicini al loro immenso dolore e pronti a supportarli in tutti i modi che ci saranno possibili. Abbiamo anche chiesto ad Olaf di prendersi tutto il tempo necessario a ritrovare un po’ di serenità prima di tornare al lavoro e i nostri psicologi si sono messi a sua disposizione per un supporto professionale a lui e a Laura. I grandi valori che tutti noi riconosciamo a tutta la famiglia Vidali aiuteranno certo a superare questo momento, anche se per loro niente sarà più come prima. Ma sanno che noi soci, direi soprattutto amici, ci siamo. E ci saremo. Anche con qualche iniziativa in memoria di Matteo che realizzeremo non appena saranno pronti a progettarla assieme a noi».

Il funerale del piccolo Matteo Vidali si terrà venerdì 26 aprile alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Dosson. Il feretro sarà poi deposto vicino a quello della sorellina Gioia, mancata alcuni anni fa.