Stroncato da un malore improvviso mentre percorre in bici il cavalcavia

Un uomo di 81 anni, C.D.P., è morto in mattinata a causa di un malore probabilmente da un infarto mentre stava percorrendo, in sella alla sua bici, il cavalcavia di Mignagola lungo strada Grande di Carbonera. L'anziano, residente nella zona, è caduto sull'asfalto e ha perso i sensi: alcuni automobilisti di passaggio si sono subito fermati a prestargli soccorso e hanno contattato il 118. Quando medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti sul posto non hanno potuto purtroppo far nulla per salvargli la vita. Giunte anche alcune pattuglie dei carabinieri di Treviso che hanno avuto il compito di gestire la viabilità che ha subito inevitabili rallentamenti.