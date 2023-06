Rissa tra ragazzi, spunta un coltello: 14enne pugnalato alla schiena

Un 14enne si trova ricoverato, in prognosi riservata, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso da ieri sera, 22 giugno, a causa di una grave ferita provocata da una coltellata ricevuta alla schiena durante una violentissima lite avvenuta, intorno alle 23 circa, a Carbonera in via Grande di Pezzan. La lite furibonda, degenerata in questo fatto ha visto come protagonisti, oltre al 14enne, un 17enne, un 18enne del posto e un 16enne di Breda di Piave mentre un quinto giovane, in corso di identificazione, si è dileguato prima che sul luogo dell'aggressione intervenissero medico e infermieri del Suem 118 e i carabinieri del comando provinciale di Treviso. Cinque le pattuglie dell'Arma che sono giunte in via Grande per fermare i protagonisti di questo episodio

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, il 14enne è stato colpito da una coltellata alla schiena da un contendente e, soccorso, è stato trasportato dai sanitari al Pronto Soccorso del nosocomio trevigiano, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita. Dai primi accertamenti i carabinieri hanno rinvenuto fra la vegetazione del canale attiguo al luogo dell’evento un coltello a serramanico con evidenti tracce di sangue della lunghezza di quasi 20 centimetri, che è stato messo sotto sequestro con una pistola tipo softair, due biciclette e un paio di smartphone. Gli oggetti trovati sul posto sono stati sequestrati e ritenuti utili al prosieguo delle indagini. La posizione dei giovani, tutti denunciati in stato di libertà (le ipotesi di reato al momento sono di rissa aggravata, lesioni gravi e porto di armi o oggetti atti a offendere), è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile.