Carcere, nuovi disordini in mattinata: agenti in assetto anti-sommossa

Ore di altissima tensione per il carcere minorile di Santa Bona a Treviso. Martedì sera una decina di giovani detenuti si sono barricati all'interno dell'ala ovest dell'istituto distruggendo i suppellettili e incendiando alcuni materassi scatenando un principio d'incendio visibile in tutto il quartiere.

Mercoledì mattina, 13 aprile, le tensioni sono continuate. Urla e disordini si sono sentiti chiaramente anche all'esterno del penitenziario, come testimoniano le immagini del video. Sul posto l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria in assetto anti-sommossa. "A terra, non ti girare!" le urla arrivate dal penitenziario. Le guardie armate, schierate anche sul tetto del carcere, sono riuscite a riportare per il momento la situazione alla normalità ma l'attenzione intorno al penitenziario resta altissima.