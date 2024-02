Ladri acrobati, appartamento svaligiato a due passi da casa del ministro Nordio

Fine settimana all'insegna dei furti, quello appena trascorso in centro a Treviso. Alle forze dell'ordine sono stati segnalati colpi in via Verdi e nella zona di viale Montegrappa, tra il Put e il tribunale.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" però, il furto più eclatante è stato quello messo a segno poco prima delle 17.30 di sabato 10 febbraio in un appartamento di via Lungosile Mattei dove due ladri acrobati si sono arrampicati, usando i tubi del gas, fino al terzo piano di una palazzina a pochi metri dalla casa del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. I malviventi avevano pianificato il colpo nei minimi dettagli: dopo essere stati sicuri che in casa non ci fosse nessuno, si sono arrampicati sui tubi esterni, arrivando sul terrazzo. Da lì hanno spaccato una finestra e sono entrati nell'appartamento rubando contanti e gioielli: refurtiva di valore facile da nascondere nelle tasche dei vestiti. Usciti dalla porta d'ingresso, sulle scale hanno incrociato una coppia di residenti, vicini di casa dei proprietari dell'appartamento svaligiato. I testimoni parlano di due uomini, uno calvo e l'altro con un berretto in testa, probabilmente dell'Est Europa. I due ladri hanno addirittura salutato i residenti prima di allontanarsi e uscire dal palazzo dove, con tutta probabilità, ad attenderli c'era un terzo complice in auto per agevolare la fuga. Sul furto indagano ora i carabinieri di Treviso: al vaglio, oltre alla testimonianza fornita dai residenti che hanno incrociato i ladri, ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza, una all'inizio della via, l'altra in corrispondenza della palazzina del ministro Nordio.