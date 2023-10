Vedono la "gazzella" e cambiano strada: bloccati con tre chili di hashish

Non si ferma la lotta allo spaccio di stupefacenti nel padovano. I carabinieri hanno messo a segno il colpo a Carmignano di Brenta. Tolti dal mercato 3 chili di droga. Due persone sono finite in carcere. Si tratta di due marocchini rispettivamente di 40 e 20 anni. Il primo in Italia dal 2001 e residente a Resana in provincia di Treviso, il secondo, irregolare sul territorio nazionale, di fatto senza fissa dimora. Devono rispondere in concorso di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I due nordafricani, a bordo di una Bmw Serie 1, alle 21.30 di ieri 25 ottobre, hanno notato lungo il percorso un posto di controllo dei carabinieri e per evitare di essere controllati hanno tentato di cambiare strada, ma la loro manovra non è sfuggita al personale in divisa che si sono posti subito all’inseguimento. Dopo un paio di chilometri la coppia marocchina è stata costretta ad accostare. I militari dato l’atteggiamento dei due occupanti della Bmw, hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare rinvenendo dietro il sedile del conducente 3 panetti da 1 kg ciascuno di sostanza stupefacente del tipo hashish. La droga è stata sequestrata e gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.