Si cerca Carol Bugin, l'ultimo avvistamento a Mestre

Si sta diffondendo in queste ore un appello per la scomparsa di Carol Bugin, 16 anni. L'ultimo avvistamento risale a giovedì scorso, 16 novembre. «È scomparsa da Mestre alle 13 - riepiloga la famiglia attraverso i post pubblicati sui social -. La madre l'ha chiamata alle 10.45, Carol si trovava da un'amica di Spinea, poi si sono spostate a Mestre. L'amica l'ha persa di vista perché Carol si è allontanata». L'amica ha informato la madre, che è giunta sul posto e ha notato la figlia entrare in un bar sotto i portici davanti alla stazione, ma poi l'ha persa di vista.

Carol è alta 1 metro e 68, ha capelli castani e occhi verdi, lentiggini sul naso ed è originaria di Spinea. Aveva un giaccone nero poco più basso della vita e probabilmente dei jeans chiari. Prima di arrivare a Mestre la ragazza si trovava a Conegliano in un centro di recupero per giovani con problemi di droga. La famiglia ha presentato denuncia alle forze dell'ordine, chi avesse informazioni è pregato di contattare i numeri di emergenza. Sul caso indagano i carabinieri di Conegliano in collaborazione con i colleghi di Venezia. Le ricerche sono al momento rese complicate dal fatto che Carol non aveva con sé alcun cellulare. L'appello è stato condiviso anche dal presidente del Veneto, Luca Zaia, proprio nel giorno in cui è stato fermato in Germania Filippo Turetta, il presunto assassino della 22enne Giulia Cecchettin.