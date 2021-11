Mette in vendita online una carrozzina elettrica ma viene truffato di 62mila euro

I carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno individuato alcuni autori di truffe e frodi informatiche operanti nella “Marca”. Particolarmente odiosa la truffa perpetrata in danno di un artigiano 51enne della Castellana che aveva messo in vendita online la carrozzina elettrica già utilizzata da un proprio congiunto: i malfattori sono riusciti non solo a far versare alla vittima, su carte prepagate, la somma complessiva di 4.700 euro ma, successivamente, carpendo illecitamente le credenziali del suo sistema home banking, hanno effettuato vari bonifici sui propri conti correnti, per un importo complessivo di 62mila euro. I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, nell’ambito di specifiche indagini, hanno così deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa e frode informatica in concorso i responsabili: sono 4 persone, tutte già note alle forze dell’ordine, ovvero un 58enne torinese nonché una 47enne, un 38enne e una 37enne originari della provincia di Roma.

Sempre nella Castellana, i militari dell’Arma hanno poi denunciato per truffa in concorso un 73enne e un 29enne originari della capitale che nell’ambito della trattativa per l'acquisto di materiale edile, pubblicato su sito internet, hanno indotto in errore il venditore, un operaio trevigiano 36enne, facendogli versare la somma complessiva di 1.500 euro su carte prepagate per poi rendersi irreperibili.