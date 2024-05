Ragazzino precipita dalla copertura di una cripta, è grave

Poteva trasformarsi in una tragedia la bravata di un ragazzino precipitato dalla copertura del tetto di una cripta al cimitero di Casale. Il giovanissimo, uno studente 13enne delle medie di origine straniere, si trova ora ricoverato al Ca' Foncello di Treviso gravemente ferito.

Il fatto è avvenuto la sera quando il campo santo era chiuso. Il 13enne e un amico 12enne sarebbero entrati da da un ingresso secondario. Il primo si sarebbe sul tetto in plexiglass di una cripta: pochi istanti dopo la copertura è andata in frantumi e il ragazzino si è schiantato a terra dopo un volo di circa tre metri. È atterrato a terra sbattendo violentemente la testa e la schiena.

L'amico, sentendo il tonfo, è corso subito a vedere. Lo ha trovato a terra, dolorante e ha chiamato i soccorsi, arrivati in una manciata di minuti insieme ai carabinieri e ai genitori del ragazzo. Sul posto è arrivata anche la sindaca di Casale Stefania Golisciani che si è accertata sulle condizioni del 13enne. «I ragazzi spesso non hanno il senso del pericolo e rischiano la vita per una bravata - commenta preoccupata la prima cittadina - qui vicino c'è un parco bellissimo in cui possono incontrarsi e passare del tempo insieme. Eppure erano qui, in cimitero. È allarmante».