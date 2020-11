Scoperto arsenale segreto per far esplodere bancomat e Atm

Una bombola di acetilene (rubata presso una ditta del veneziano), una bombola di ossigeno e altro materiale utile per mettere a segno assalti a bancomat e casse continue. Questo quanto hanno ritrovato i carabinieri di Casale sul Sile, in collaborazione con un tecnico di una società elettrica che stava effettuando lavori in via delle industrie, a Casale sul Sile. Il materiale, ora sequestrato, era occultato in un pozzetto della rete elettrica. L'area è stata posta in sicurezza in collaborazione con i vigili del fuoco. Indagini sono in corso da parte della Compagnia dei carabinieri di Treviso e del nucleo investigativo provinciale.