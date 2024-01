Muore il giorno dopo il trampianto di cuore, addio ad Alberto Cucchiarato

E' morto il giorno dopo del trapianto di cuore Alberto Cucchiarato, di Casale Sul Sile, è deceduto lo scorso 29 dicembre a soli 39 anni. Il nuovo cuore, che gli era stato trapiantato il 28 dicembre aveva iniziato a battere ma a causa di complicazioni legate alla mancata coagulazione del sangue era insorta una emorragia che alla fine gli è stata fatale.

«Speravo tanto di poter ricevere un cuore nuovo come regalo per Natale» aveva detto ai genitori prima di entrare in sala operatoria. I problemi di salute Alberto, molto conosciuto a Casale, erano iniziati sei fa quando gli era stato diagnosticato uno scompenso cardiaco che lo aveva costretto a trascorrere anche del tempo in terapia intensiva. Dopo un primo periodo di cure nell'ospedale di Treviso Cucchiarato aveva iniziato una cura all'ospedale di Padova, seguito da un cardiologo, un immunologo e un nutrizionista. Due anni fa la situazione è di nuovo precipitata, tanto che al 39enne era stata impiantata una pompa elettrica per la gestione dei flussi di sangue. Lo scorso ottobre al quadro clinico già precario si è aggiunta un'infezione ed era stato inserito nella lista per il trapianto.

Alberto Cucchiarato aveva fatto una serie di lavori, dal giardiniere all'aiuto cuoco. Ma era conosciuto in paese soprattutto come volontario della sagra, del Grest e in generale della parrocchia di Conscio. «È sempre stato solare e sorridente - spiega il papà Vanny - sempre pronto a dare una mano a chi era accanto a lui».

Oltre al padre Alberto lascia la madre Loredana. I funerali saranno celebrati lunedì 8 gennaio alle 11 nella Chiesa di Casale.