Polpette con aghi e veleno abbandonate per uccidere i cani

Polpette di carne che nascondono al proprio interno aghi e veleno, abbandonate lungo la Restera e nel parco delle vecchie Pioppe, a Casale sul Sile. Casi di questo tipo si stanno ripetendo, in modo preoccupante, nelle ultime settimane sia in quella zona della Marca che in altre. L'ultimo episodio in ordine di tempo ha riguardato un meticcio di due anni, Cico, che purtroppo ha mangiato alcuni di questi bocconi letali, lasciati in giro, con una buona dose di crudeltà, da un ignoto malvivente. Dallo stomaco e dall'intestino del povero Cico, sottoposto ad una delicata operazione chirurgica, il veterinario ha estratto ben undici aghi della lunghezza di 4 centimetri. L'animale è ancora in gravi condizioni e per il proprietario queste sono ore di forte apprensione. L'invito dei proprietari è quello di fare attenzione a ciò che i propri cani trovano nell'ambiente. Sull'episodio la polizia locale di Casale sul Sile ha aperto un'indagine.

«Abbiamo preso subito in considerazione la cosa e attivato sia la polizia locale sia la stazione dei carabinieri -ha commentato il sindaco, Stefano Giuliato- invitiamo la cittadinanza a fornire alle autorità competenti ogni informazione utile per scovare questi delinquenti!!!».