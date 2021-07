Bimbo schiacciato dal cancello, fissata udienza preliminare per i due fabbri

Gli installatori, di Paese, compariranno di fronte al giudice il prossimo 22 ottobre: devono rispondere di omicidio colposo per la morte di Tommaso Tiveron, 4 anni. La tragedia era avvenuta il 29 luglio 2020 a Dosson di Casier, presso la casa in costruzione dei genitori

E' stata fissata per il prossimo 22 ottobre l'udienza preliminare che vedrà comparire di fronte al gip due fabbri di Paese, imputati di omicidio colposo per la morte di Tommaso Tiveron, il bimbo di 4 anni di Dosson di Casier che il 29 luglio 2020 è rimasto ferito mortalmente dall'anta del cancello che doveva essere automatizzato ma che gli è franata addosso, schiacciandolo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dal pubblico ministero Davide Romanelli, i due installatori, chiamati a sistemare l'anta del cancello dell'abitazione che era ancora in fase di costruzione, non rimisero il bullone che fermava il grosso corpo metallico. Nei confronti dei due artigiani di Paese, la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio.

I due indagati sono i titolari di una azienda artigiana. Quella sera di fine luglio il bambino si trovava presso la casa, con io genitori e i nonni, che stavano visitando la zona dei lavori. È bastato un attimo e il piccolo è rimasto schiacciato sotto il peso del cancello, che gli ha provocato lesioni gravissime soprattutto alla testa. I soccorsi sono stati immediati e i medici hanno tentato l’impossibile per salvarlo, sottoponendolo a due delicati interventi chirurgici. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare e dopo 46 ore di lotta per la vita si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte. Le indagini accerteranno che il cedimento del cancello è stato dovuto all'assenza dell'ultimo bullone, quello che montato sulla cerniera, preposto alla chiusura. Gli artigiani sarebbero stati chiamati nel cantiere della di via IV Novembre a Dosson per effettuare una riparazione ma al termine di quel secondo intervento non sarebbe stato inserito un bullone in una delle due ante del cancello.