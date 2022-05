Fumo nero dal Cerd, incendio in un cassone di materiale plastico

Allarme al centro Cerd di Contarina a Conscio di Casale sul Sile nella mattinata di oggi, 26 maggio. Un incendio è divampato per cause accidentali all'interno di uno dei container che conteneva materiale plastico. Sul posto, richiamati dagli addetti del Cerd, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente avuto ragione delle fiamme e si sono poi occupati della messa in sicurezza della struttura. Intervenuti anche i carabinieri di Dosson di Casier e i tecnici Arpav. I disagi sono stati fortunatamente limitati ma sono stati molti i residenti della zona preoccupati vedendo il fumo nero nell'aria.