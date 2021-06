Fiat 500 contro un albero, in due finiscono all'ospedale

Incidente stradale nella notte di oggi, domenica 13 giugno, a Lughignano di Casale sul Sile. Intorno alle 2,30, lungo via Nuova Trevigiana, una Fiat 500, di proprietà e condotta da D.B., un 50enne del posto, per cause in corso di accertamento, è finita contro un albero posto a bordo strada. Estratto dall’abitacolo da personale dei Vigili del Fuoco di Treviso e soccorso da personale del 118, il 50enne è stato trasportato presso l’ospedale civile di Treviso. Ferito nell'incidente anche F.M., 46enne, che si trovava nel sedile del passeggero, anche lui ricoverato presso il Ca' Foncello. I rilievi di sono stati eseguiti da pattuglia sezione radiomobile Treviso.