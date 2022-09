Gamba schiacciata da una cassa, incidente sul lavoro alla Fercam

Incidente sul lavoro mercoledì sera, attorno alle 21 circa, all'azienda di trasporti Fercam di Casale sul Sile, in via Nuova trevigiana. Medico e infermieri del Suem 118 e alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un operaio, un 46ennne originario dello Sri Lanka, rimasto schiacciato ad una gamba per la caduta di una cassa, durante le operazioni di carico e scarico. I pompieri arrivati da Treviso, hanno liberato l'uomo rimasto schiacciato dal carico, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzato e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per essere sottoposto alle cure del caso. Per gli accertamenti del caso intervenuti gli ispettori del nucleo Spisal e i carabinieri di Casale sul Sile. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza con la messa in sicurezza dell'area del sinistro.