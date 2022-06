Festa al bar troppo rumorosa, i residenti chiamano i carabinieri: arrestato un 38enne

Grande tensione nella serata di venerdì al bar “Da & Da” di via Nuova Trevigiana in Casale sul Sile dove era in corso una festa con musica a tutto volume e in cui evidentemente qualche avventore aveva bevuto più del dovuto. I residenti, stanchi del volume alto, hanno chiesto ai carabinieri di Casale di intervenire. Quando i militari sono intervenuti, alle 21.30, sono stati costretti ad arrestare per resistenza a pubblico ufficiale, un 38enne residente a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia, con vari precedenti.

Durante le fasi del controllo, in cui con estrema tranquillità i carabinieri hanno chiesto alla proprietaria del bar di abbassare il volume, l'uomo si è intromesso che ha iniziato a minacciare e offendere i militari, nonostante la proprietaria del bar gli avesse intimato, ripetutamente di uscire dal locale. Considerato che il 38enne continuava, imperterrito ad ingiuriare veemente i militari, in modo tale da farsi sentire, chiaramente, dagli altri avventori del bar, è stato invitato ad uscire fuori per una più completa identificazione, ma lo lui, con atteggiamento di sfida, ha fatto resistenza, aggredendoli e graffiandoli agli avambracci.

A seguito dell’intervento di un’altra pattuglia, il 38enne è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale, che ha permesso di trovare, nella tasca dei pantaloncini, un coltello. Una volta accompagnato in caserma a Casale sul Sile, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida che ha avuto luogo questa mattina, lunedì 27 giugno, presso il Tribunale di Treviso.