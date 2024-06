Mistero sulla morte di Filippo Simionato, la Procura dispone l'autopsia

Aveva la schiuma alla bocca, sintomo di una intossicazione, e in camera sua sono state trovate delle bottiglie vuote di alcolici (birra). Il sospetto è che Filippo Simionato, il 18enne trovato morto dalla madre nel pomeriggio di ieri 12 giugno dentro alla sua abitazione di Casale sul Sile, sia deceduto per un mix letale di farmaci e alcol. E forse anche droga. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha aperto un fascicolo in cui viene ipotizzata la morte come conseguenza di altro reato. E' stato inoltre deciso che sulla salma del ragazzo verrà condotta l'autopsia che, con gli esami tossicologici dovrebbe aiutare a sciogliere il mistero.

Il ragazzo era uscito martedì sera ma era rincasato presto. Quindi si sarebbe chiuso in camera dove sono state trovate diverse bottiglie di birra, che si presume siano state consumate nel corso della stessa serata. Filippo era un ragazzo fragile, alle prese con problemi di ordine psichiatrico per i quali assumeva regolarmente dei farmaci. La pista seguita dagli inquirenti che stanno svolgendo le indagini sul suo decesso è quella secondo cui il giovane avrebbe forse ecceduto nella dose di medicinali o di una intossicazione provocata dalla contemporanea assunzione di alcolici. Ma non si esclude neppure che Filippo abbia eventualmente consumato anche della droga. Per il momento pare invece essere esclusa l'ipotesi di un gesto estremo. Il pubblico ministero ha disposto anche il sequestro del telefonino del 18enne per verificare gli ultimi contatti del ragazzo e soprattutto per cercare di identificare le persone con le quali si sarebbe incontrato lunedì sera prima della tragedia.