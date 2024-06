Morto improvvisamente a 18 anni, fissati i funerali di Filippo Simionato

Si svolgeranno venerdì 21 giugno, alle ore 15,30 presso la Chiesa Arcipretale di Casale sul Sile, i funerali di Filippo Simionato, il 18enne morto verosimilmente lo scorso 12 giugno in circostanze che restano avvolte nel mistero. Filippo, al termine della cerimonia, sarà cremato. La Procura di Treviso ha dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari dopo che ieri, 18 giugno, sul cadavere è stata condotta l'autopsia.

L'esame ha potuto riscontrare soltanto che il decesso è avvenuto per un arresto cardiocircolatorio ma per conoscere che cosa lo abbia causato bisognerà attendere almeno due mesi. Su Filippo sono stati condotti gli esami tossicologici che dovranno chiarire se il giovane abbia in effetti perduto la vita per l'assunzione di farmaci e alcol, come sospettano gli inquirenti. Nella casa di via Schiavonia, dove è stato ritrovato senza vita dalla madre al ritorno dal lavoro mercoledì pomeriggio, sono state infatti trovate alcune bottiglie di birra.

La pista investigativa è che il 18enne, che aveva alcune fragilità ed era alle prese con problemi di ordine psichiatrico, abbia preso i medicinali e poi abbiamo bevuto alcolici. E forse, ma questa è solo un'ipotesi, potrebbe aver assunto della droga. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha disposto il sequestro del cellulare del ragazzo per verificare gli ultimi contatti avuti nel corso della sera precedente - Filippo era infatti uscito per un paio di ore - e soprattutto per cercare di identificare le persone con le quali si sarebbe incontrato. Al momento pare essere invece definitivamente tramontata l'ipotesi del gesto estremo. A dare l'ultimo saluto allo sfortunato giovane, oltre agli amici, ci saranno la mamma Barbara e la sorella Vanessa con cui viveva, il papà Alessandro, i nonni, gli zii e i cugini. La famiglia invita a fare una donazione all'Ail, l'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il melanoma.