Ruba una cassaforte, condannato un 44enne

Erano stati arrestati tre giorni dopo un “colpo” perpetrato ai danni di un 38enne di Casale sul Sile, a cui era stata rubata una cassaforte con numerosi monili in oro, pietre preziose e denaro contante per quasi 20mila euro. Uno dei "topi d'appartamento", B.B., albanese di 44 enni, che utilizzava numerosi alias nel tentativo di sfuggire alle forze dell'ordine e dotato di una riconosciuta abilità delinquenziale, era anche finito in custodia cautelare dovendo ancora scontare una pena residua i 8 mesi di reclusione a seguito di condanne riportate anche per reati contro il patrimonio. L'uomo, nei giorni scorsi, è stato condannato alla pena esemplare di 6 anni di reclusione e 2.400 euro di multa.

Le manette erano scattate ai polsi dei tre ladri il 1 novembre scorso. Intorno alle 19,30 una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di pattuglia aveva intercettato in via Nuova Trevigiana a Casale sul Sile un’utilitaria con alla guida il 49enne moglianese in atteggiamento sospetto. Solo pochi istanti prima era stato messo a segno, in una strada non distante, un furto nella casa di un 38enne a cui era stata rubata una cassaforte. Nell’auto guidata dal 49enne D.B. i militari hanno trovato la cassaforte rubata, un monile e numerose confezioni vuote di gioielli. E subito erano state avviate le ricerche dei complici fuggiti con la refurtiva.

Quando i carabinieri sono arrivati a casa del 49enne fermato in auto avevano trovato sulla porta d'ingresso due individui che alla vista dei militari avevano cercato di allontanarsi venendo tuttavia bloccati dopo un breve inseguimento. Si trattava appunto dell'albanese e di un kosovaro di 20 anni, ritrovati in possesso di circa 800 euro in contanti che si riteneva il provento di altre "razzie" nella Marca.