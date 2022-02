Razzia di prodotti alimentari alla Coop, ladro arrestato

Nel pomeriggio di ieri 31 gennaio, i carabinieri della Stazione di Casale sul Sile, hanno arrestato in flagranza di reato, per furto, un 24enne rumeno, senza fissa dimora nel territorio nazionale, gravato da precedenti di polizia, autore, insieme ad altre tre complici allo stato non identificati, del furto di prodotti di vario genere del valore complessivo di 475 euro, in danno del supermercato “Coop” di via Roma di quel centro.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituito al legittimo proprietario. Inoltre nell’autovettura del soggetto è stato rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti alimentari, per un valore stimato di 4mila euro, rubati probabilmente presso altri esercizi commerciali, che è stato sottoposto a sequestro, in attesa di accertamenti sulla provenienza. Al termine delle formalità rituali, il rumeno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Casale sul Sile.