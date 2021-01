Rubano il portafoglio ad una negoziante, incastrati dalle telecamere

Un 42enne, L.S., e una 31enne, S.E., entrambi romeni e con precedenti penali alle spalle, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Casale sul Sile per furto aggravato in concorso. La coppia, il 26 novembre scorso, aveva raggiunto un negozio di calzature di Casale sul Sile e qui aveva sottratto il portafoglio della titolare, contenente 2500 euro e altri documenti ed effetti personali per poi allontanarsi a bordo di autovettura. E' stata l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona a consentire di indirizzare proficuamente le indagini dei militari dell'Arma, conclusesi con l'individuazione e la denuncia a carico della coppia.