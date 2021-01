Controlli anti-Covid della polstrada, nella rete finisce un latitante

Un romeno di 39 anni, U.I., è stato arrestato da una pattuglia della polizia stradale di Treviso durante alcuni controlli svolti sulle strade della Marca per il rispetto del Dpcm anti-Covid. Lo straniero, intercettato alcuni giorni fa nella zona di Casale sul Sile, risultava da tempo latitante: a suo carico aveva infatti un ordine di carcerazione per una condanna a due anni e due mesi, emessa dal tribunale di Bergamo, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il 39enne era in auto, una Volkswagen Golf, con altri quattro connazionali; è stato accompagnato nel carcere trevigiano di Santa Bona.