Malore lungo la A27, muore 74enne

Tragedia sulla A27 stamattina 15 luglio. Un uomo di 74anni, residente a Forlì, si è sentito male ed è morto. Il fatto è avvenuto intorno alle 10,15 all'altezza di Casale sul Sile. L'auto su cui il 74enne stava viaggiando si è fermata alla stazione di servizio "Sile". Poco dopo l'uomo si è sentito male. "Non sto bene, aiutatemi" avrebbe detto. Subito dopo si è accasciato al suolo. Il personale della stazione di servizio ha chiamato i soccorsi del Suem 118 e la polizia stradale ma per lo sfortunato romagnolo, vittima probabilmente di una attacco cardiaco, non c'è stato nulla da fare.