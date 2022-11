Dosi di marijuana in auto e a casa, denunciato un 28enne

Nella tarda serata di ieri, 27 novembre, i carabinieri della stazione di Casale sul Sile hanno denunciato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne di Silea, il quale durante un posto di controllo in via Trento e Trieste di Casale sul Sile, è stato trovato in possesso di sette grammi di marijuana. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori quattro involucri, contenenti 60 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.