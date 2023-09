Investito da un camion sulle strisce: morto l'85enne ricoverato in ospedale

Casale sul Sile piange in queste ore la scomparsa di Giuseppe Moro, il pensionato di 85 anni investito mercoledì mattina da un camion mentre stava attraversando le strisce pedonali di Via Belvedere. Si tratta della 44esima vittima della strada da inizio anno in provincia di Treviso.

L'incidente era avvenuto verso le 10 di mattina, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri di Casale sul Sile. A soccorrere per primi l'anziano erano stati proprio i militari dell'Arma e la polizia locale che aveva eseguito i rilievi dell'incidente. Alla guida del camion c'era un 44enne di origini marocchine che ora verrà indagato per omicidio stradale. Giuseppe Moro era stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello. Ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni erano subito apparse disperate. Nelle ultime ore la situazione è precipitata portandolo al decesso, troppo gravi le ferite riportate. La bici e il camion sono stati messi sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il cordoglio del sindaco

«Siamo profondamente colpiti e dispiaciuti per l’accaduto e la morte del signor Giuseppe e facciamo le condoglianze alla famiglia - le parole di Stefania Golisciani, primo cittadino di Casale --. In quel tratto c’era già stato un incidente, ma non è una strada a rischio. Invitiamo tutti gli automobilisti a stare attenti e ad essere prudenti anche in tratti non particolarmente pericolosi».