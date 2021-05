Un etilometro

Beccato alla guida ubriaco dopo il coprifuoco, 30enne stangato

L'uomo, residente in provincia di Venezia, era in compagnia di un congiunto: è stato scoperto da una pattuglia dei carabinieri. Nei guai anche un 22enne di Maserada che è uscito di strada in sella al suo scooter