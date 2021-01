Perseguita la "ex" e il suo nuovo compagno, 48enne a processo

Anni di convivenza finiti in fumo e un messaggio: «Il male poi ti torna tutto indietro. A me è tornato, ora tocca a te». V.G., un 48enne di Casale sul Sile non ce la fatta a sopportare la fine della sua relazione e si è dato ad una campagna di persecuzione della ex che ha coinvolto anche il nuovo compagno di lei. Per questi fatti l'uomo è finito a processo a Treviso con l'accusa di stalking.

Tra il 21 novembre del 2019 e il 1 febbraio del 2020, a Casale, avrebbe pedinato e assillato al telefono la compagna e l'uomo con cui adesso la donna ha una relazione. Appostamenti, pedinamenti a piedi e in macchina, telefonate al cellulare personale e a quello di lavoro. E ancora mail contenenti frasi denigratorie ma che soprattutto facevano capire che l'uomo aveva costantemente sotto controllo la vita della sua vittima.

Dopo aver addirittirua tentato di speronare l'auto della ex, le fa recapitare un mazzo di fiori e ben cinque lettere, in cui fa presente alla donne lo stato di disperazione in cui si trovava perché lei era la sua unica ragione di vita. E gli fa anche recapitare un video in cui si dà agli atti di autolesionismo, procurandosi dei tagli superficiali al polso sinistro. Poi, mandati degli ultimatum al nuovo compagno e alla ex convivente, di cui pretendeva il ritorno a casa, scatta la denuncia della donna, che una sera chiama i carabinieri avendo ricevuto, in piena notte, una quantità esorbitate di squilli al portone di casa. Il 48enne è attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, l'allontanamento dalla casa della vittima e il divieto di contattarla.