Cerca di attivare Postepay con documenti falsi, inseguito e arrestato

Mattinata movimentata, quella che si è vissuta ieri, 20 febbraio, nel centro di Casale sul Sile. Un 19enne veneziano, con piccoli precedenti alle spalle, si è infatti presentato all'ufficio postale di via Nuova trevigiana e presentando una carta d'identità che si è rivelata poi essere falsa (risultava emessa da un piccolo Comune del bresciano, a nome di un fantomatico cittadino indiano) ha richiesto di poter ottenere una tessera prepagata Postepay. Il direttore della filiale, compresa l'anomalia nella richiesta e "fiutato" il rischio, ha subito allertato i carabinieri. Le pattuglie sono intervenute all'interno dell'ufficio postale e il 19enne ha cercato di dileguarsi: la sua fuga è durata però poche centinaia di metri. Il giovane è stato bloccato e arrestato per possesso di documento di identità falso e truffa. L'ipotesi dei militari è che il 19enne volesse attivare la prepagata per poi utilizzarla per mettere a segno truffe on line, schermandosi dietro una finta identità.