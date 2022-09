Vasetti di marijuana ovunque, anche in frigo: "bazar della droga" scoperto dai carabinieri

La sua abitazione di Quarto d'Altino era diventato un vero e proprio "bazar della droga" con decine di vasetti di marijuana e hashish sistemati in vasetti di vetro, ciotole, contenitori di plastica e cellophane "sotto vuoto" riposti in armadi, pensili della cucina, mobili del salotto e perfino in frigorifero. Che un 31enne, con precedenti, fosse uno spacciatore "di rango" di hashish e marijuana, con clienti da lunga data, tra le province di Venezia e Treviso, i militari dell'Arma di Casale sul Sile l'avevano intuito da tempo, e ne hanno avuto ora la definitiva conferma. Su decreto di perquisizione emesso nei giorni scorsi dal giudice del tribunale di Venezia, che ha accolto i fondati sospetti dei carabinieri trevigiani, è infatti scattato il blitz.

I militari, una volta entrati nell'abitazione dell'uomo, hanno scoperto e sequestrato circa 1.450 i grammi di marijuana e circa 170 quelli di hashish, oltre alla somma di quasi 7mila euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio. Due coltelli, un tagliere e un bilancino di precisione facevano parte del "kit" in possesso del 31enne che è andato in escandescenze nel corso del blitz dei militari, tentando di scagliarsi contro di loro: in questo modo, oltre che per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, dovrà rispondere anche dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato dal giudice e per l'uomo è stato disposto l'obbligo di firma presso il Comando dell'Arma territorialmente competente.

Era ai domiciliari ma in giardino aveva due piante di marijuana: va in carcere

Operazione antidroga dei carabinieri anche a Vittorio Veneto. Durante una perquisizione domiciliare nell'abitazione di un 43enne, già destinatario di misura alternativa alla detenzione in carcere per una condanna penale, i militari hanno trovato una sessantina di grammi circa di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente, in giardino 2 piante di cannabis. Il tutto e' stato messo sotto sequestro. L'Autorità Giudiziaria di Treviso, subito allertata, ha tempestivamente emesso un'ordinanza di sospensione della misura alternativa di cui beneficiava il 43enne disponendone l'arresto, eseguito nella mattinata di oggi, 9 settembre, dai carabinieri vittoriesi che hanno accompagnato l'uomo presso la casa circondariale di Treviso.