Cade dalla finestra, volo di quattro metri: grave una 14enne

E' caduta dalla finestra dell'appartamento in cui viveva con i genitori, precipitando sulla sottostante rampa dei garage, da un'altezza di circa quattro metri. A restare gravemente ferita una ragazzina di appena 14 anni che è stata soccorsa da medico e infermieri del Suem 118. L'episodio è avvenuto in via Serraglia a Conscio di Casale sul Sile, attorno alle 15.30. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Treviso. La ragazzina non è in pericolo di vita. A lanciare l'allarme ai soccorsi è stata la madre che ha a sua volta accusato un malore.