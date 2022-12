Sorpresa e spintonata e terra, 60enne rapinata da due banditi in moto

Rapina nel tardo pomeriggio di oggi, 5 dicembre, in via Buonarroti a Casale sul Sile. Due individui travisati con casco hanno sorpreso una proprietaria di casa 60enne che si accingeva a chiudere la porta d'ingresso e, dopo averla spinta facendola cadere a terra si sono fatti consegnare la somma contante di 300 euro circa (contenuti in una busta all'interno di una cassetta di sicurezza) fuggendo subito dopo a bordo di una moto. Indagini sono in corso a cura dei Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso e del nucleo investigativo, intervenuti sul posto con la squadra rilievi (per repertare eventuali tracce, impronte ecc) su richiesta della vittima che è stata precauzionalmente sottoposta a controllo medico anche se non pare aver riportato danni fisici a seguito dell'evento criminoso.