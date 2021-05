Non si ferma all'alt dei vigili, poi simula il furto del motorino

A finire nei guai un 51enne veneziano. Dopo la fuga ha pensato bene di recarsi in caserma a Jesolo per denunciare che il mezzo gli era stato rubato. L'indomani è stato pizzicato durante un controllo

Non si era fermato all'alt di una pattuglia della polizia locale di Casale sul Sile, tentando perfino di investire uno dei vigili e dileguandosi poi a velocita’ sostenuta in direzione di Quarto d’Altino. Per cercare di non essere scoperto ha poi pensato bene di recarsi dai carabinieri per presentare denuncia di furto del mezzo usato per quella scorribanda.

E' fallito miseramente il piano architettato da un 51enne veneziano, scoperto ben presto durante un controllo. L'uomo, al termine di un'indagine portata avanti dai militari della stazione di Casale sul Sile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato l'uomo. La fuga all'alta dei vigili risale al 25 maggio, martedì scorso. Un paio d’ore dopo il 51enne si è recato presso la stazione dei carabinieri di Venezia Lido, formalizzando denuncia di furto del motociclo, commesso da ignoti lo scorso 23 maggio.

Nella mattinata di mercoledì, durante un controllo svolto dai militari della stazione di Casale sul Sile, l'uomo è stato rintracciato mentre era con il motociclo frutto della denuncia di furto. Durante il controllo il 51enne e’ risultato essere senza patente di guida, perche’ revocata, e sprovvisto di copertura assicurativa, motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente.