Magazzino della Segafredo in fiamme, al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco

Un incendio ha interessato nella mattinata di oggi, 14 dicembre, un magazzino dell'azienda Segafredo caffè di via Peschiere a Casale sul Sile. Il tetto dello stabile sarebbe andato semidistrutto dalle fiamme. A finire in cenere soprattutto imballaggi. Intervenute ben cinque squadre dei vigili del fuoco oltre ad alcune pattuglie dei carabinieri che hanno cinturato la zona. Non si sono registrati fortunatamente feriti: nello stabilimento, in cui avviene l'imballaggio delle capsule per macchine da caffè, lavorano ben 35 dipendenti. Si attendono gli esiti dei campionamenti dell'aria da parte di Arpav. Sul posto, con la polizia locale di Casale, anche il sindaco, Stefania Golisciani.

