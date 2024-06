La madre lo trova riverso sul pavimento in casa, morto un 18enne

Sarà probabilmente un esame autoptico e accertamenti tossicologici a fare chiarezza sulla misteriosa morte di un 18enne che nel pomeriggio di oggi è stato ritrovato esanime nell'abitazione in cui viveva a Casale sul Sile. A fare la tragica scoperta è stata la madre del giovane che ha dato l'allarme una volta rincasata: il corpo del figlio era riverso sul pavimento. Il 18enne, Filippo il suo nome, con problemi di carattere psicologico, assumeva regolarmente farmaci e sarà necessario accertare se sia stata un'assunzione eccessiva degli stessi a portarne al decesso. Oltre a medico e infermieri del Suem 118, intervenuti per svolgere gli accertamenti del caso, sono intervenuti, per gli accertamenti del caso, anche i carabinieri della stazione di Casale sul Sile. La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e non è ancora stata messa a disposizione della famiglia, proprio per poter svolgere gli accertamenti del caso.