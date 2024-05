Politica trevigiana in lutto, Lisa Labbrozzi trovata senza vita in casa

Grave lutto nel mondo politico trevigiano, sconquassato da una terribile tragedia. È stata trovata priva di vita, nella mattinata di oggi, 13 maggio, nella sua abitazione di Casale sul Sile, Lisa Labbrozzi, 39 anni esponente di primo piano di Forza Italia: il prossimo 17 maggio avrebbe compiuto 40 anni. A dare l'allarme al 118 è stato il padre, Carlo Felice, ma quando medico e infermieri del Suem sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presso l'abitazione, per gli accertamenti di legge, sono intervenuti anche i carabinieri. La salma è già stata messa a disposizione della famiglia.

Labbrozzi, stimata manager e iscritta all'ordine degli ingegneri, faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia e dal 2016 era componente del Consiglio di amministrazione di Contarina. Attualmente lavorava come operations manager per l'azienda Gde di Bologna, ditta specializzata nella fornitura di materiale edile. In passato è stata anche responsabile dei processi di E-Energia, project manager per la Sital Klima Industries di Mogliano Veneto e product marketing manager per il gruppo Riello, a Bologna. Elisa Labbrozzi aveva studiato alle superiori al "Berto" di Mogliano Veneto, si era poi laureata a Udine in ingegneria gestionale dell'informazione prima di un periodo all'estero in Canada, all'University of Windsor in Inghilterra, in engineering-business school-computer science e nuovamente a Udine completando la specialistica in ingegneria gestionale.

Forza Italia provinciale, in segno di lutto, ha annullato tutti gli eventi elettorali previsti nelle prossime ore: proprio in serata all'hotel Maggior Consiglio avrebbe dovuto tenersi un appuntamento con la presenza del coordinatore provinciale Flavio Tosi e Cristina Andretta, ex sindaca di Vedelago e candidata alle Europee. «Era una persona di grandi capacità, una grande professionista che ha sempre dato una mano a tutti. Esprimiamo vicinanza e le nostre condoglianze alla famiglia» così Emanuele Crosato, portavoce del coordinamento provinciale di Forza Italia. Nelle prossime ore sarà definita la data e l'orario delle esequie. Elisa Labbrozzi lascia tre fratelli.