Omicidio-suicidio, per la Procura tragedia provocata dalla depressione del marito

"La probabile causa dell'insano gesto è da individuarsi in uno stato depressivo dell'autore dei fatti". Il sostituto procuratore Massimo De Bortoli ha definito con queste parole il possibile movente dell'omicidio-suicidio che si è consumato a Casale sul Sile nell'abitazione di vicolo Toniolo in cui, nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 17.30, sono stati trovati i corpi senza vita di Franco Gellussich, pensionato di 72 anni (ne avrebbe avuti 73 il prossimo 9 marzo) e della moglie Flora, della stessa età. L'uomo, definito dai vicini di casa come schivo e poco socievole, ha pugnalato all'addome la moglie, adagiandola a pancia in giù sul letto matrimoniale. La donna indossava una tuta. Dopo l'omicidio il 72enne avrebbe scritto un breve messaggio, rivolto soprattutto alla moglie, in cui ha spiegato le motivazioni del gesto. Franco Gellussich si è poi tolto la vita, impiccandosi nel garage della propria abitazione. A pochi passi dal suo cadavere c'era il biglietto in cui erano presenti alcune scritte sconnesse tra cui: "La mia vita non ha senso, non posso stare senza te".

A trovare i cadaveri (il decesso risalirebbe ad almeno tre giorni fa) è stata la figlia 34enne Cecilia che vive a Roncade con il marito. La coppia ha altre due figlie, tra cui Silvia che vive a Casale ed è pedagogista. Un'altra sorella vive fuori regione. Le figlie hanno per ora scelto la via del silenzio, preferendo non dare nessun tipo di dichiarazione. I vicini definiscono i coniugi Gellussich come molto riservati e taciturni: vivevano a Casale da una quindicina d'anni. Prima risiedevano nella zona di Marcon dove sono ancora presenti alcuni parenti. Lunedì prossimo, 7 marzo, alle 8.30 il medico padovano Sindi Visentin svolgerà l'autopsia sui due corpi, secondo quanto disposto dalla Procura che ha nel frattempo posto sotto sequestro l'abitazione dei coniugi.