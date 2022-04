Maxi-rissa tra una ventina di ragazzini, un ferito: intervengono i carabinieri

Una maxi-rissa che ha coinvolto una ventina di giovanissimi è scoppiata nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, nella zona di Casale sul Sile, nel centro del paese a margine della sagra del Santo patrono che è in corso. I ragazzi, molti minorenni, si sarebbero dati appuntamento per una sorta di regolamento di conti, forse dovuto a diverbi pregressi a causa di questioni legate ad una ragazza contesa. Uno dei giovani, colpito con un pugno, è rimasto ferito ad un occhio e allo zigomo: è stato medicato sul posto. All'arrivo delle forze dell'ordine è stato il fuggi-fuggi generale. Carabinieri e polizia locale sono intervenuti sul posto per identificare i presenti. Sono in corso le operazioni di identificazione dei protagonisti della zuffa che rischiano tutti una denuncia per rissa.