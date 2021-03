Viola la zona arancione, scoperto in auto con l'amica e droga in tasca

Un dominicano di circa 30 anni, con precedenti alle spalle, è stato denunciato dai carabinieri di Casale sul Sile per detenzione di stupefacenti. L'uomo, controllato a bordo di autovettura in via Schiavonia mentre era con una conoscente, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti 0,67 grammi di marijuana e due pastiglie di ecstasy. L'uomo e la donna saranno anche sanzionati per violazione prescrizioni in vigore in materia di Covid in quanto si trovavano in un Comune diverso dal proprio senza giustificato motivo.