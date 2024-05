«Non fate i furbi con me»: anziano smaschera due truffatori fermati dai carabinieri

«Non fate i furbi con me…»: con queste parole un 82enne ha reagito, di fronte al tentativo di truffa da parte di una coppia di giovani, sventando il raggiro, il classico danno per un incidente stradale non accaduto, e indicando poi ai carabinieri (che li hanno fermati poco dopo) i malviventi. L'episodio è avvenuto ieri, 30 aprile, a Casale sul Sile. I militari avevano ricevuto da qualche tempo un alert sui transiti nella zona di una Fiat Punto con a bordo possibili truffatori. Nella mattinata, verso le 9, l’autovettura in questione è stata intercettata da una pattuglia dell’Arma in via Vittorio Veneto, nel centro di Casale. Proprio mentre i militari si accingevano a controllare i due occupanti del veicolo, un 23enne, alla guida, con a bordo la convivente 21enne, entrambi della provincia di Siracusa, sono stati raggiunti da un anziano trafelato che li ha avvisati come poco prima, nella vicina via Roma, i due l’avevano raggiunto e fermato sostenendo che, con la sua guida incauta, aveva urtato con il suo quadriciclo la loro macchina (evidentemente con il chiaro intento di chiedere poi un risarcimento “immediato” per evitare ulteriori passaggi burocratici e risolvere subito la questione). L’anziano ha riferito di non essere, tuttavia, caduto nel tranello architettato dalla coppia, apostrofando con decisione i due, mostrandosi, infine, evidentemente sollevato per l'intervento tempestivo dei militari dell’Arma. E' stato così accertato dai carabinieri che a provocare l’urto e la scalfittura sulla portiera destra del veicolo del denunciante era stato un oggetto (con tutta probabilità un sasso) lanciato dai malfattori per simulare l’avvenuto (e inesistente) incidente. La posizione della coppia, denunciata per tentata truffa aggravata in concorso e danneggiamento, sarà ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Treviso.