Diego, bagnino eroe: si tuffa in mare e salva una bimba di 5 anni

La storia di Diego Da Re, 16enne di Casale sul Sile, sta diventando virale per lo splendido gesto di umanità, senso del dovere e capacità tecniche di alto livello messe in pratica da questo giovane bagnino trevigiano. Durante il turno come assistente bagnanti sulla spiaggia di Bibione Pineda, tre giorni fa, Diego ha salvato una bimba di 5 anni che a causa del vento e della corrente era finita al largo e rischiava di annegare.

Diego si è diplomato appena un mese fa al corso per assistente bagnanti che il comune di Casale sul Sile insieme a Casier e Silea in collaborazione con Fisa Treviso hanno fortemente voluto e la ragione era proprio legata non solo a formare ragazzi ma soprattutto a renderli consapevoli che con una formazione del genere avrebbero potuto fare la differenza ed essere stato utili alla comunità ed infatti così è stato. Diego frequenta l'istituto sportivo Marinelli Fonte di Venezia e, durante queste vacanze estive, ha deciso di andare a lavorare sulle spiagge mettendo in pratica le tecniche avanzate insegnare dagli istruttori di Fisa Treviso. Mercoledì pomeriggio il giovane bagnino stava controllando la spiaggia da una delle torrette quando si è accorto che una donna si stava sbracciando indicando un materassino in balia delle onde con sopra una bimba di cinque anni, residente nel Pordenonese. La madre della piccola non poteva muoversi dalla spiaggia perché era con altri due bimbi. Diego non ha esitato un istante: si è tuffato in mare mentre un collega spingeva in acqua il pattino. Nuotando fino al largo il 16enne di Casale ha raggiunto la bimba sul materassino, in lacrime, comprensibilmente terrorizzata per quanto le stava accadendo. Il collega arrivato con il pattino ha aiutato Diego a mettere in salvo la bimba finita a 300 metri dalla riva. A quel punto sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che ha messo tutti in salvo sulla lancia, riportando la bimba e i due bagnini sulla terraferma. Un gesto eroico che ha salvato una vita in pericolo. «Bravo Diego! Fieri di te» il messaggio del Comune di Casale sul Sile indirizzato al 16enne.