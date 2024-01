Svaligiati mentre fanno visita a una amica poliziotta, amara sorpresa per due gioiellieri

Un clamoroso furto di gioielli è stato messo segno lunedì 22 gennaio a Casale sul Sile. I ladri hanno infatti svaligiato l'auto di due orefici in visita a un'amica poliziotta. Il bottino, secondo il Gazzettino di Treviso che ha riportato la notizia, sarebbe attorno ai 15 mila euro.

I malviventi avrebbero pedinato per 50 chilometri la Fiat Panda noleggiata dai due orefici campani, di ritorno dalla fiera di settore Vicenzaoro. E poi l'hanno ripulita nel garage di una agente della polizia di Stato. Il piano criminale sarebbe scattato prima del pomeriggio in centro a Vicenza. È lì che i malviventi, appostati a bordo di un suv bianco, avrebbero puntato i due commercianti, padre e figlio, titolari di una gioielleria a Sorrento. Erano venuti in Veneto per partecipare all'evento che ogni anno a gennaio attira nella città berica migliaia di gioiellieri da tutto il mondo. Prima di fare rotta verso casa, però, hanno pensato di passare a trovare un'amica che da anni vive e lavora nella Marca.

Dopo la visita l'amara a scoperta: i due gioiellieri tornano in garage per spostare la macchina e si accorgono che i gioielli non ci sono più. Li avevano lasciati a bordo convinti che il garage fosse un posto sicuro, a maggior ragione se chi abita lì indossa la divisa. I malviventi invece non si sono fatti scrupoli, nemmeno di fronte al rischio di essere colti in flagrante. Solo a colpo avvenuto i malcapitati hanno unito i tasselli: tutti gli indizi convergono sul suv bianco. Sul caso stanno indagando ora i carabinieri, intervenuti sul posto. Elementi utili potrebbero arrivare anche dalle telecamere e dai lettori targhe.