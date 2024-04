Scoperti con la "polvere di zombie", denunciati un 49enne e un 26enne

Gli hanno scoperti in possesso di una droga sintetica, la "monkey dust", e diversi flaconi di miscela di nitrile, considerata una sostanza di tipo allucinogeno. Così un 49enne del posto e 26enne di Mogliano sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri. I due erano stati fermati a Casale sul Sile, in possesso di pochi grammi, nel corso di un servizio di controllo del territorio.

La "polvere di scimmia" (appunto Monkey Dust), detta anche “polvere di zombie”, è uno stupefacente molto diffuso nel Regno Unito e da qualche anno è sbarcato anche nel nostro Paese. La droga, che è uno stimolante, è composta da diversi catinoni sintetici (simili alle anfetamine), che accelerano i messaggi tra il cervello e il corpo. La Monkey Dust è una droga a basso costo, che sul mercato vale circa 23 euro al grammo e provoca effetti simili alla cocaina e all'Mdma. Proprio questo l'ha resa molto popolare, anche perché provoca "sballi" più lunghi rispetto ad altre droghe. I consumatori la sniffano, la fumano o se la iniettano. L'assunzione può provocare effetti collaterali di paranoia e aumento dell'agitazione, che possono portare anche a comportamenti violenti.

Intanto, nel corso della notte tra il 18 e il 19 aprile, i carabinieri di Riese Pio X, durante un controllo avvenuto in via Roma a Loria, hanno fermato un 22enne del luogo, il quale è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.