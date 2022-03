Case Ater, 36 appartamenti controllati: 54 persone identificate

Proseguono le verifiche sui residenti degli alloggi Ater di Treviso. Giovedì mattina, 3 marzo, la polizia locale insieme al sindaco Mario Conte, ha controllato tre condomini in via Santa Bona e via Sicilia per un totale di 36 appartamenti. 54 le persone identificate.

Il commento del sindaco

«Come ho già detto in altre occasioni, chi occupa le case Ater e comunali deve rispettare le regole - conclude il primo cittadino di Treviso - Comportamenti contro la legge o irrispettosi dei principi del buon vicinato non saranno tollerati così come verranno approfondite con le forze dell'ordine tutte le situazioni sospette. Ringrazio il comandante Andrea Gallo e gli agenti della polizia locale per il grande lavoro svolto».