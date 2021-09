Cade da una scala da tre metri di altezza, ferito imprenditore

L'incidente nel pomeriggio alla Kayaksport di via dell'artigianato, a Casella d'Asolo. Trasportato in ospedale, a Castelfranco Veneto, Luciano Bianchin, 66 anni. Intervenuto il nucleo Spisal

E' caduto da una scala con cui stava raggiungendo il tetto dell'azienda, da un'altezza di circa tre metri. L'incidente è avvenuto attorno alle 15 e ha visto come sfortunato protagonista un imprenditore di 66 anni, Luciano Bianchin. L'episodio è avvenuto alla Kayaksport di via dell'artigianato, a Casella d'Asolo. L'uomo, intento ad accedere ad una tettoia, ha riportato un trauma facciale (è stato colpito dalla stessa scala che stava utilizzando) e lievi lesioni a livello lombare.

In via dell'artigianato è giunta un'ambulanza e l'automedica del Suem di Crespano del Grappa e l'elicottero del Suem di Treviso. Medico e infermieri hanno svolto accertamenti sulle condizioni dell'uomo, accertando che fortunatamente non erano gravi come inizialmente erano apparse. Il 66enne è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto per essere sottoposto agli esami del caso. Indaga il nucleo Spisal dell'Uls 2.