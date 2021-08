Truffe on line, denunciato un 19enne

L'uomo, deferito all'autorità giudiziaria dai carabinieri di Dosson, sarebbe riuscito mediante raggiri a trarre in inganno un giovane trevigiano. A Maserada un uomo di 49 anni è stato invece colto in flagranza del reato di evasione dai domicilari

I carabinieri di Dosson, dopo accurata indagine, hanno individuato e denunciato E.S., 19enne palermitano incensurato. L'uomo, indagato per truffa, sarebbe riuscito mediante raggiri a trarre in inganno un giovane trevigiano che aveva posto in vendita degli pneumatici su una nota piattaforma di e-commerce. In pratica, la parte offesa è stata indotta ad accreditare la somma di € 750 sulla tessera postepay dell’indagato, nell’erronea convinzione di percepire, al contrario, il corrispettivo pattuito. Per il truffatore è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

A Maserada invece i militari della locale stazione hanno denunciato, per il reato di evasione, I.P., 49enne del posto, che si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Ad avvisare i carabinieri dell'evasione è stato l’allarme scattato dal braccialetto elettronico indossato dall’indagato. Una volta arrivati sul posto non lo avevano trovato in casa, dove l'uomo sarebbe poi rientrato più tardi, adducendo banali scuse per la sua libera uscita.