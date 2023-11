Muore in ospedale dopo un incidente stradale, la Procura blocca i funerali

Non saranno celebrati oggi, lunedì 27 novembre, i funerali di Valeria Checcarelli: sul necrologio pubblicato dal Centro Onoranze Funebri di Treviso è apparsa la scritta: "funerale rinviato a data da destinarsi". Un rinvio deciso dalla Procura, intenzionata a fare chiarezza sul decesso dell'89enne residente a Dosson.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la signora Checcarelli ha perso la vita nei giorni scorsi all'ospedale di Monastier. Il motivo del ricovero era stato una brutta caduta in casa, costatale la frattura del bacino. A insospettire gli inquirenti è stato però il fatto che, pochi giorni prima, l'89enne era rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui aveva riportato un lieve trauma cranico. Lo schianto era avvenuto mercoledì 8 novembre: Valeria Checcarelli stava viaggiando nell'auto guidata dal marito Tito Mirabile (tassista in pensione) quando il loro veicolo si era scontrato contro un'altra auto. Ricoverata al Ca' Foncello, l'89enne era stata dimessa dall'ospedale il giorno stesso. Quattro giorni dopo l'incidente, però, il 12 novembre, la caduta in casa l'aveva costretta a un nuovo ricovero in Casa di cura a Monastier dove mercoledì scorso l'anziana ha perso la vita. L'autopsia disposta dalla Procura sul corpo della donna servirà a chiarire se la causa del decesso sia stata effettivamente la caduta in casa o gli effetti del trauma cranico riportato nell'incidente di qualche giorno prima. Checcarelli era molto conosciuta a Casier per essere la mamma dell'avvocato Andrea Mirabile. A piangerla il marito Tito, i figli Andrea con Paola e Stefano con Annalisa, gli adorati nipoti Giulia, Lorenzo ed Edoardo uniti ai parenti tutti.