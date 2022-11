Dopo la festa di Halloween sale in auto e in retromarcia sfonda gli uffici di un'azienda

Dopo la festa di Halloween si è messo al volante di una Ford Focus e in retromarcia, dopo aver schiacciato forse eccessivamente l'acceleratore, ha attraversato da parte a parte la strada, sfondando la recinzione e una parete esterna di un'azienda. I danni provocati ammontano a diverse decine di migliaia di euro.

L'incredibile episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Barone a Dosson di Casier: ad essere colpita la A.Tek (specializzata nella realizzazione di cancelli) di Luciano Magoga. Ieri mattina, 1 novembre, è intervenuta per un sopralluogo anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Treviso, per constatare l'accaduto e identificare l'automobilista. Si tratta di un ragazzo di circa 20 anni (rimasto miracolosamente illeso): il giovane si è accordato con la proprietà della ditta, sottoscrivendo una semplice constatazione amichevole. Oltre al cancello e al muro sono andati distrutti mobili, computer, stampanti e altri oggetti; l'attività dell'azienda non dovrebbe però subire rallentamenti.