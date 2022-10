Azienda edile presa di mira dai ladri: razzia di rame e attrezzatura

Colpo dei ladri in un'azienda di materiale da costruzione in via Santi di Casier. Ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, si sono introdotti all'interno e sono riusciti a trafugare vari cavi elettrici in rame e attrezzature varie, utilizzando un carrello elevatore trovato sul posto, per poi allontanarsi. Ieri mattina, 5 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Treviso hanno svolto un sopralluogo: risulta che la ditta non fosse operativa da diversi mesi. Danno in corso di quantificazione che ammonterebbero a diverse decine di migliaia di euro. Indagini in corso: si ipotizza il furto su commissione.